歐陽瑜：供建人才平台助澳引才育才

澳門特區政府社會文化司司長歐陽瑜（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月10日電（記者 段曉魯）第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會5月8日在香港會議展覽中心舉行。澳門特區政府社會文化司司長歐陽瑜致辭中表示，澳門特區政府將進一步拓展北京、上海、粵港澳大灣區人才高地協同發展，為人才提供簽證的便利，這將有利與內地與澳門在學術和科研上的交流協作，亦促進澳門引才、聚才和育才。



歐陽瑜表示，自國家公佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》以來，大灣區建設正朝著“富有活力和國際競爭力的一流灣區”方向紮實推進。澳門特區政府充分發揮“一國兩制”的制度優勢，圍繞“一中心、一平台、一基地”的定位，積極把握“一帶一路”、“大灣區”與“深合區”建設等國家重大發展機遇，著力構建符合澳門“1＋4”經濟適度多元產業發展結構，並循“人才培養、人才回流、人才引進”多軌並行的方向，完善人才政策的頂層設計。



歐陽瑜司長提及，澳門第一期人才引進計劃預期將有超過400宗申請獲納入建議引進人才名單，包括院士、國家精英運動員、知名企業高管，以及各領域的產業人才，達到計劃預期的成效。在總結首輪計劃的經驗和吸納社會意見的基礎上，按照實際需要已調整了新一期的人才計劃內容，並即將推出新計劃，希望吸納產業人才。



歐陽瑜稱，澳門特區政府會善用中央政府給予的惠澳政策，按步推進人才政策和各項配套措施，當中進一步拓展北京、上海、粵港澳大灣區人才高地協同發展，為人才提供簽證的便利，這將有利與內地與澳門在學術和科研上的交流協作，亦促進澳門引才、聚才和育才。

