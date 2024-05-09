1至4月全國鐵路固定資產投資1849億元

中評社香港5月9日電／記者9日從中國國家鐵路集團有限公司瞭解到，今年1至4月，鐵路建設優質高效推進，全國鐵路完成固定資產投資1849億元，同比增長10.5%，現代化鐵路基礎設施體系加快構建。



新華社報導，今年以來，全國多地鐵路項目建設持續推進，取得新進展。一批鐵路項目開通或即將開通運營：4月，池州至黃山高鐵正式開通運營，為沿線旅遊經濟發展注入新動能；蘭張高鐵蘭州至武威段、巴中至南充高鐵啟動聯調聯試，項目已進入動態驗收階段，開通運營進入倒計時。



與此同時，鐵路部門統籌建設資源，加強施工組織和科技攻關，一批重點在建項目控制性工程取得新進展。



在西北，西十高鐵天竺山一號隧道順利掘進。中鐵十一局項目負責人劉漢良表示，天竺山一號隧道全長約14.7公里，為西十高鐵全線重難點控制性工程，目前正洞掘進已突破7000米大關。在西南，由中鐵十八局承建的渝昆高鐵長水機場站明挖區間進入主體結構施工階段，建成後將實現渝昆鐵路引入長水機場。在華南，“軌道上的粵港澳大灣區”進一步加密成型。由中鐵十四局參建的廣澳港區鐵路正在全力推進國內首條客貨共線的海底隧道——汕頭海灣隧道掘進，確保隧道順利穿越斷層破碎帶，早日建成大灣區又一條骨幹線路。



“鐵路部門充分發揮鐵路投資帶動作用，以聯網、補網、強鏈為重點，合理優化施工組織，全面加強安全、質量、投資和環保等控制，高

質量推進鐵路工程建設，取得積極進展。”國鐵集團發改部負責人表示。