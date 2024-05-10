林富男呼籲：開放兩岸觀光旅遊　解除禁團令

林富男（左）與陸委會主委邱太三（右）（林富男提供） 中評社高雄5月10日電（作者 陳雅婷）針對台灣持續限制兩岸觀光旅遊，以致觀光產業疫後復甦舉步維艱，5月8日在台北舉行的觀光論壇，產官學界超過70位代表共商對策，獲得結論。台灣旅遊業領袖林富男閱讀論壇報告後表示，強烈支持業界訴求，呼籲政府解除旅遊限制，解除“禁團令”。



林富男現為大陸委員會諮詢委員、海基會董事、南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店總裁林。林富男指出，觀光不僅是經濟活動，也是和平橋樑。兩岸觀光交流尤為重要，可促進人民間相互理解與友好，無可替代。他強調政府應從大局考慮，重新評估與大陸觀光團互動政策，積極尋求解除禁團令及平等互惠可能性。



林富男反駁政府對福建居民赴台旅遊保守態度，主張開放平潭與台灣間海上直航，視為對福建省善意釋放，為台灣觀光業創造巨大市場機會。他認為，福建經濟實力與人口基數有不可忽視的潛力。



對即將到來的台灣新政府的政策期待，林富男指出，賴清德520演說中表態將是業界關注重點。若賴在演說中釋放積極信號，有理由相信兩岸觀光和平交流將迎新起點。否則，業界不排除在6月1日進行更大規模抗議行動。林富男願與業界及從業人員站在第一排，共同邁步前行，期待能夠推動政府在兩岸政策上作更開放、建設性整。



林富男呼籲，台灣新政府能夠聽取產業心聲，尊重一線觀光業者實際需要與建議。台灣觀光業要真正實現可持續發展，需要政府在兩岸交流上展現開明、開放、包容與務實的態度。

