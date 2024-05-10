快評：大陸強化廈金海域巡查　台灣感受到壓力

中評社快評／大陸5艘海警船和7艘公務船編隊昨天航入金門所謂“禁限水域”。台灣媒體稱，這是5月以來大陸海警船第4次編隊航入，也是首次有海警船跟公務船同時航入。台灣方面已明顯感受到壓力，“海巡署”緊急調度巡防艇持續對應監控，疲於奔命。



“海巡署”稱，分別隸屬於大陸海事及漁業等部門的7艘公務船，於昨天15時許組船團進入金門料羅西南方約4浬的台方“限制水域”，疑似與另3艘大陸漁船從事海上操演；同一時間，4艘大陸海警船組成另一船團，自金門大膽南面航入台方“禁限水域”，並由另一艘大陸海警船在台方水域外圍航行。



5月剛進入第10天，大陸海警船已第4次編隊航入金門所謂“禁限水域”，亦首次有大陸海警船與其他大公務船同時航入，說明大陸海警在廈金海域常態化執法巡查的規模與密度都在加大之中。行動比言辭更有力。



今年2月14日，台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難，草菅人命，態度惡劣，嚴重傷害兩岸同胞感情，嚴重破壞兩岸關係。2月18日，大陸海警宣布，在廈金海域開展執法巡查行動，並常態化了。



“2·14”惡性撞船事件快滿3個月，兩位大陸罹難者還冰存在金門無法歸鄉，罹難者家屬還討不到公道。520即將到來，台灣新當局可能延續敵視大陸的路線，無意解開兩岸僵局。因應當前情勢，大陸在廈金海域的執法巡查行動的規模與密度必然會持續加大，讓台方窮於應對。