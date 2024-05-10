習近平同匈牙利總理歐爾班舉行會談

當地時間5月9日下午，國家主席習近平在布達佩斯總理府同匈牙利總理歐爾班舉行會談。（圖源：新華社） 中評社北京5月10日電／據新華社報導，當地時間5月9日下午，國家主席習近平在布達佩斯總理府同匈牙利總理歐爾班舉行會談。兩國領導人宣布，將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係。



習近平指出，當前，中匈關係正處於歷史最好時期。中匈全面戰略夥伴關係保持高水平發展，兩國政治互信不斷加深，各領域合作取得豐碩成果，樹立了構建新型國際關係的典範。今年是中匈建交75周年，中匈關係發展迎來新的重要契機。兩國要繼續做互信互助的好朋友、合作共贏的好夥伴，以建立新時代全天候全面戰略夥伴關係為契機，為兩國合作注入新的強大動力，為兩國人民開創更加美好的明天。



習近平強調，中方讚賞匈方長期堅定奉行對華友好政策，在涉台、涉港、人權等問題上旗幟鮮明堅定支持中方。中方堅定支持匈牙利走符合本國國情的發展道路，願同匈方築牢政治互信，加強兩國政府、立法機構、政黨交流，繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切。中國式現代化一定會為包括匈牙利在內的世界各國帶來更多機遇，歡迎匈牙利成為中國式現代化道路上的同行者。中方願同匈方加強兩國發展戰略對接，發揮好中匈政府間“一帶一路”合作委員會等機製作用，有序推進基礎設施、綠色能源等領域合作，按期完成匈塞鐵路建設。積極拓展清潔能源、人工智能等新興領域合作。



習近平說，去年年初，我復信匈中雙語學校學生，鼓勵兩國青少年共同傳承發展中匈友好事業。雙方要繼續支持兩國語言教學，加強人文交流。中方願同匈方加強多邊溝通協作，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，維護國際公平正義，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，為推動構建人類命運共同體作出積極努力。



習近平指出，歐洲是多極世界中的重要一極，是實現中國式現代化的重要夥伴。希望匈方作為今年下半年歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。中國－中東歐國家合作具有強大內生動力，希望匈方繼續發揮重要作用，推動中國－中東歐國家合作更好造福各國人民。

