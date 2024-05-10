習近平同匈牙利總理歐爾班共同會見記者

當地時間5月9日下午，國家主席習近平在布達佩斯總理府同匈牙利總理歐爾班會談後共同會見記者。（圖源：新華社） 中評社北京5月10日電／據新華社報導，當地時間5月9日下午，國家主席習近平在布達佩斯總理府同匈牙利總理歐爾班會談後共同會見記者。



習近平指出，今年是中匈建交75周年。75年來，雙方始終秉持相互尊重、平等相待、互利共贏原則，推動兩國關係沿著正確方向航行，進入歷史最好時期。我同歐爾班總理進行了親切友好、富有成效的會談，就新時代中匈關係發展以及雙方共同關心的問題深入交換意見，達成廣泛共識，並見證了一系列重要雙邊合作文本交換。我對兩國關係發展前景充滿信心。



習近平強調，我和歐爾班總理一致認為，長期以來，中匈兩國始終是互信互助的好朋友、合作共贏的好夥伴，理所應當進一步提升雙邊關係水平，豐富兩國合作內涵，願以宣布建立中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係為新起點，推動兩國關係和務實合作朝著更高水平邁進。



我們都認為，高水平政治互信為中匈關係發展奠定了堅實基礎。雙方願保持高層密切交往勢頭，加強政府、立法機構、政黨對話交流，分享治國理政經驗。中方高度讚賞匈方堅定奉行一個中國原則，將繼續堅定支持匈牙利走符合本國國情的發展道路。



我們都認為，共建“一帶一路”倡議同匈牙利“向東開放”戰略高度契合。雙方將加強發展戰略對接，深化經貿、投資、金融等領域合作，推進匈塞鐵路等重點項目建設，拓展新興產業合作，培育新質生產力，為兩國各自經濟社會發展賦能助力。



我們都認為，中匈傳統友誼有深厚基礎。雙方將繼續支持兩國語言教學，用好互設的文化中心平台，加強體育、媒體、地方等領域交流合作，促進文明互鑒、民心相通。雙方將進一步優化各自出入境政策，加強兩國直航聯繫，為擴大雙向人員往來創造更多有利條件。

