習近平同匈牙利總統舒尤克舉行會談

當地時間5月9日上午，國家主席習近平在布達佩斯總統府同匈牙利總統舒尤克舉行會談。（圖源：新華社） 中評社北京5月10日電／據新華社報導，當地時間5月9日上午，國家主席習近平在布達佩斯總統府同匈牙利總統舒尤克舉行會談。



習近平指出，匈牙利是最早承認新中國的國家之一。建交以來，中匈兩國始終相互尊重、平等相待、互利共贏，兩國關係經受住了國際風雲變幻考驗，實現了從跨越大陸的朋友、友好合作夥伴到全面戰略夥伴的持續深入發展。當前，中匈關係正處於歷史最好時期，傳統友好深入人心，各領域合作成果豐碩。今年是中匈建交75周年，中方願同匈方一道，賡續傳統友誼，深化政治互信，加強互利合作，引領中匈關係不斷邁向更高水平。



習近平強調，過去75年裡，中匈關係保持平穩發展。雙方要總結寶貴經驗，指明未來之路。一是堅持平等相待，走符合本國國情的發展道路，把前途命運牢牢掌握在自己手中。中匈世代友好既不針對第三方，也不受制於第三方。二是堅持互信互助，始終相互理解並堅定支持維護彼此主權、安全、發展利益。三是堅持合作共贏，在共建“一帶一路”框架內拓展各領域合作，推動各自發展戰略對接。四是堅持公平正義，站在歷史正確一邊，努力為人類和平和發展事業作出積極貢獻。



習近平強調，中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，這將給世界帶來巨大機遇。中方歡迎匈牙利朋友搭乘中國式現代化的發展快車，願同匈方繼續深化政治互信，推動中國式現代化同匈牙利“向東開放”戰略更緊密對接，深挖務實合作潛力，持續擴大各領域交流。中方願同匈方繼續引領共建“一帶一路”合作和中國－中東歐國家合作正確方向，推動合作走深走實。希望匈方以今年下半年擔任歐盟輪值主席國為契機，推動中歐關係平穩健康發展。

