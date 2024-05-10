李強強調在高質量發展中增進民生福祉

5月7日至9日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在新疆調研。這是5月8日，李強在特變電工調研，詳細瞭解企業生產研發、市場開拓等情況。（圖源：新華社） 中評社北京5月10日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強5月7日至9日在新疆調研。他強調，要深入貫徹習近平總書記在新時代推動西部大開發座談會上的重要講話精神和新時代黨的治疆方略，立足資源禀賦培育壯大特色優勢產業，提高對內對外開放水平，在高質量發展中增進民生福祉、促進長治久安。



李強先後來到烏魯木齊市、昌吉回族自治州、新疆生產建設兵團第六師五家渠市，走進園區、企業、游牧民定居點等，與各族幹部群眾深入交流。在烏魯木齊國際陸港區，李強聽取陸港區建設運營匯報，視頻察看中歐班列（烏魯木齊）集結中心和阿拉山口、霍爾果斯口岸實時情況，與工作人員交談，對通關便利化實施效果等予以肯定。李強指出，新疆正在推進絲綢之路經濟帶核心區建設，要更好鏈接內陸省份與沿線國家，推動深化經貿合作，打造向西開放的橋頭堡。要增強中歐班列大通道功能，促進沿線產業發展，特別是推動重點園區建設，營造良好產業生態。得知實施免簽政策後境外來疆人員大幅增加，李強表示，要圍繞商貿、教育、醫療、文化、旅遊等領域，加強國際往來、擴大人文交流。



李強前往金風科技、特變電工、九聖禾種業、昌吉溢達紡織、天鵝棉機、新業能化等企業，察看生產線和產品展示，詳細瞭解企業生產研發、市場開拓等情況，對企業創新發展成果表示贊許。李強指出，要順應能源變革和信息化浪潮，立足資源禀賦，挖掘潛力空間，大力發展能源、煤化工、農業和農產品加工、裝備製造等特色優勢產業，發揮龍頭企業帶動作用，打造完整產業鏈。要用好我國大市場、大工程、大應用等獨特優勢，支持企業加大研發投入、加快技術積累和迭代，積極參與標準制定，創建優質品牌，在市場競爭中接受檢驗、贏得主動。要深化東中西部合作，更好保障國家糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全。



位於昌吉市的天鵝小鎮，有500多戶游牧民定居。李強來到這裡，走進群眾家中，細致詢問住得好不好、收入怎麼樣、看病和孩子上學是否方便等。李強說，要多措並舉帶動群眾就業增收，辦好民生實事，傳承發展民族文化，促進各族群眾手足相親、團結互助，生活越來越好。李強勉勵當地幹部繼續抓好基層治理，更好服務群眾安居樂業、維護社會和諧穩定。



李強充分肯定新疆經濟社會發展成就，希望新疆深入貫徹習近平總書記關於新疆工作的重要指示精神，扎實苦幹、久久為功，推動各項工作再上新台階，為全國發展大局作出更大貢獻。

