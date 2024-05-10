河南：在新時代中部地區崛起中爭先出彩

5月9日，國務院新聞辦公室在北京舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，河南省委副書記、省長王凱，河南省委常委、常務副省長孫守剛，河南省副省長張敏，河南省發展改革委主任馬健圍繞“培育新動能塑造新優勢 在新時代中部地區崛起中爭先出彩”作介紹，並答記者問。（圖源：新華社） 中評社北京5月10日電／據新華社報導，河南省委副書記、省長王凱9日在國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上說，錨定確保高質量建設現代化河南、確保高水平實現現代化河南的“兩個確保”奮鬥目標，河南實現了由傳統農業大省向新興工業大省、傳統交通要道向現代化交通樞紐、傳統內陸省份向內陸開放高地的“三個轉變”，地區生產總值跨過3個萬億元大關。



王凱說，河南是經濟大省、人口大省、糧食大省、文化大省，在中華文明發展進程中占有重要地位。河南貫徹落實黨中央推動中部地區崛起等一系列重要政策舉措，因地制宜發展新質生產力，著力培育新動能塑造新優勢，奮力譜寫新時代中原更加出彩的絢麗篇章，為強國建設、民族復興偉業作出河南貢獻。



堅持創新驅動、加快建設國家創新高地和重要人才中心。河南把創新驅動、科教興省、人才強省戰略作為首要戰略，形成以中原科技城、中原醫學科學城、中原農穀為核心的科技創新大格局。



堅持實體經濟當家、加快建設製造業強省。河南把製造業高質量發展作為主攻方向，實施重點產業項目1.1萬個、總投資7.9萬億元，2023年高技術製造業投資增長22.6%、高於全國12個百分點。經營主體超過1100萬戶、居全國第四位。



堅持在鄉村振興中加快建設農業強省。河南把糧食安全這一“國之大者”扛在肩上、抓在手上，糧食播種面積常年穩定在1.6億畝以上，糧食產量連續7年穩定在1300億斤以上，小麥產量連續9年穩定在700億斤以上，每年調出原糧和制成品600億斤以上，油料、食用菌產量居全國第一，蔬菜、禽蛋產量居全國第二。



堅持暢通大動脈大通道、加快建設交通強省。河南把構建現代化立體交通網絡作為服務和融入新發展格局的戰略支撐。空港、陸港、公路港、水港、口岸銜接融合的多式聯運大格局加快形成，連接東西、貫通南北的交通區位優勢正在轉化為樞紐經濟優勢、綜合競爭優勢。

