習近平：持續整治群眾身邊不正之風腐敗問題

圖為近日，內蒙古自治區霍林郭勒市紀委監委工作人員向達來胡碩蘇木牧民實地瞭解鄉村振興政策落實情況。（圖源：中央紀委國家監委） 中評社北京5月10日電／據中央紀委國家監委消息，習近平總書記反復強調要持續整治群眾身邊的不正之風和腐敗問題，在二十屆中央紀委三次全會上再次強調要“推動反腐敗向基層延伸、向群眾身邊延伸，懲治‘蠅貪蟻腐’，讓群眾有更多獲得感”。貫徹落實二十屆中央紀委三次全會精神，要深學細悟習近平總書記重要講話精神，切實提高政治站位，深刻認識群眾身邊的不正之風和腐敗問題的危害性，以堅定的政治自覺和強烈的使命擔當整治群眾身邊的不正之風和腐敗問題。



中國共產黨是以馬克思主義為指導思想建立起來的先進政黨，自成立之日起就把“人民”鐫刻在自己的旗幟上，無論世情、國情、黨情如何變化，無論黨的工作任務、內容、方法怎樣改變，這一性質宗旨始終如一、矢志不渝。從建黨初期明確提出黨的任務是為中國廣大人民的利益而奮鬥，到土地革命戰爭時期領導群眾打土豪、分田地，到解放戰爭時期領導人民在解放區進行大規模土地改革，再到新中國成立後領導人民進行社會主義革命、建設與改革，我們黨所做的一切，都是為人民謀利益。特別是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央始終堅持人民至上，想群眾所想、急群眾所急，用心用情用力解決群眾的操心事、煩心事、揪心事，在幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶上持續用力，人民生活全方位改善，得到了廣大人民群眾的衷心擁護和支持。同時，我們也要清醒看到，仍然有一些幹部宗旨意識淡薄，為民服務不上心不盡力，有的喊口號、裝樣子、假把式，有的不作為、慢作為、假作為，有的貪大求洋、任性決策、敷衍塞責、冷硬橫推，有的貪污侵占、截留挪用、虛報冒領、吃拿卡要。這些不正之風和腐敗問題儘管存在於少數黨員幹部身上，但與黨的性質宗旨格格不入，任其發展下去必然會背離黨的宗旨、貽誤黨的事業。



江山就是人民，人民就是江山，人民是黨執政興國的最大底氣。我們黨之所以能夠發展壯大，就是因為我們黨始終緊緊依靠人民，保持黨同人民群眾的血肉聯繫。新民主主義革命的勝利是黨緊緊依靠人民群眾打出來的，社會主義革命和建設的偉大成就是人民群眾幹出來的，改革開放的歷史偉劇是億萬人民群眾主演的，新時代的偉大成就是黨和人民一道拼出來、幹出來、奮鬥出來的。歷史充分證明，黨的根基在人民、血脈在人民、力量在人民，人心向背關係黨的生死存亡。贏得人民信任，得到人民支持，黨就能夠克服任何困難，就能夠無往而不勝。反之，我們將一事無成，甚至走向衰敗。長期以來，特別是黨的十八大以來，我們黨在激發群眾熱情、鼓勵群眾參與、贏得群眾信任方面，採取了許多卓有成效的措施，凝聚起了黨帶領人民群眾團結奮進的磅礴偉力，但少數基層黨組織和基層幹部在聯繫群眾、依靠群眾、發動群眾方面還存在問題和不足：有的對群眾冷漠麻木，把群眾的操心事當成麻煩事，甚至與民爭利、動群眾“奶酪”；有的不願做不會做群眾工作，和群眾搭不上話、坐不到一條板櫈上，同群眾隔著一堵“心牆”。群眾身邊的這些作風之弊、行為之垢如果不解決，會像一堵無形的牆把黨和人民群眾隔開、像一把無情的刀割斷黨同人民群眾的血肉聯繫。長此以往，將會使我們黨嚴重脫離人民群眾，失去人民群眾擁護支持，甚至動搖黨的執政根基。

