寧波加強調研收集問題訴求　紀企直通解難題

圖為近日，該市紀委監委派出寧波前灣新區紀檢監察工委幹部在滬甬人才合作先鋒區圍繞項目進展瞭解有關情況。（圖源：中央紀委國家監委） 中評社北京5月10日電／據新華社報導，東海之濱，5月的杭州灣水天一色，杭州灣跨海大橋上車來車往。連日來，浙江省寧波市紀委監委派出前灣新區紀檢監察工委幹部下沉一線，來到新區各重點項目建設現場，聚焦影響營商環境的重點領域和薄弱環節，深入企業實地走訪、蹲點調研，收集摸排問題線索，助力企業紓困解難。



汽車特色產業集群加速構建，智能家電、新材料等支柱產業初具規模……前灣新區經營主體蓬勃發展，僅去年就吸引341個產業項目落地，總投資約410.5億元。



營商環境的不斷優化離不開高質量監督工作。寧波市紀檢監察機關將優化營商環境作為政治監督、日常監督和專項監督的重要內容，聚焦阻礙高質量發展的痛點、堵點、難點問題，持續強化監督執紀問責。



堅持以調研開路，確保監督有的放矢。寧波市紀委監委建立“紀企直通”機制，拓展“基層點＋上級改”做法，探索開展“企業點題、部門答題、紀委監督”工作，通過發放調查問卷，對承擔優化營商環境職責的部門開展無記名書面評議等，瞭解情況、收集訴求，推動整改，切實幫助企業解決難題。



“從拿地到施工許可證辦理只用了15個工作日……”近日，面對前來走訪的寧波市紀委監委派出前灣新區紀檢監察工委幹部，華津新能源科技有限公司大型加氫反應器反應釜設備製造項目負責人很是欣喜。



此前，寧波市紀委監委派出前灣新區紀檢監察工委幹部在調研中瞭解到，工程建設項目審批耗時長的問題困擾不少企業。“以往完成這樣的審批，流程長，程序繁瑣，一般需要5個多月時間。”該負責人坦言。



前灣新區紀檢監察工委圍繞調研收集掌握的情況，起底摸排工程建設項目審批各個環節，推動各職能部門採取提前介入、倒排時間、全程跟蹤等模式，督促通過容缺受理、並聯審批等方式，實現多流程同步開展，協調各方共促減材料、減環節、減時限等措施有效落地。

