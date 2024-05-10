﻿韓總統首次就妻子收受名牌包道歉

圖：尹錫悅9日就妻子收受名牌包向韓國國民道歉。＼路透社 中評社北京5月10日電／據大公報報導，韓國總統尹錫悅9日在龍山總統府舉行就職兩周年國民報告會暨記者會，就今後的治國理政方向和主要熱點問題闡明立場。他首次就妻子金建希收受名牌包爭議向國民道歉。



尹錫悅稱，因妻子不夠明智的處事方式讓國民擔憂，他就此表示歉意。對於檢方已開始調查該事件的情況，他說，就該問題表態可能會引發施加影響力的誤會，因此不另作表態，相信檢方能公平、嚴格地進行調查。但他反對在野黨要求推進的《金建希獨檢法》，並聲稱此時要求獨檢是“政治行為”。該法案要求任命獨立檢察官，調查金建希及其家屬涉嫌操縱德意志汽車公司股價一事。



就在記者會兩天前，尹錫悅宣布重設總統辦公室下屬民政首席室，此舉被質疑是為了保護家人免受司法風險。尹錫悅兩年前批評該機構“假借合法名義試圖控制政治反對勢力”並將其取消，如今又以“聽取民意”為由宣布重設，引發爭議。



尹錫悅還介紹了今後三年的施政構想，包括新設“低生育應對企劃部”應對生育率降低問題、使用所有政策手段穩定物價等。在外交方面，尹錫悅稱，今年美國總統選舉結果“不會改變韓美堅實的盟友關係”。對於韓日關係，他強調與日本首相岸田文雄有充分互信。另就俄烏衝突，尹錫悅重申遵循“不向任何一方提供殺傷性武器”的原則。