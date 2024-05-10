外資車企加碼在華投資　共享中國機遇

華晨寶馬第600萬輛整車下線儀式現場拍攝的客戶交車儀式（5月8日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京5月10日電／據新華社報導，8日晚間，遼寧沈陽華晨寶馬大東工廠總裝線上，一輛磨砂純灰色創新純電動BMW i5汽車緩緩駛出，寶藍色的電子屏幕上，“600萬輛”字樣閃爍，現場掌聲雷動。



在德國寶馬集團進入中國市場的第30個年頭，華晨寶馬汽車有限公司迎來第600萬輛整車下線。



不久前，寶馬集團剛宣布追加200億元投資用於升級其在沈陽的生產基地，並宣布2026年，瞄准數字化、電動化的寶馬“新世代”車型將在沈陽下線。



“中國今日之動向，將決定未來世界之方向。”寶馬集團董事長齊普策說。



大眾汽車集團在華設立德國總部以外最大研發中心，聚焦智能網聯汽車研發；特斯拉上海超級工廠成為特斯拉在全球主要的出口中心，2023年在其全球產能中占比過半……最近一段時間，諸多在華外資車企不斷加碼中國，共享更多中國機遇。



真金白銀投下“信任票”，背後是中國超大規模的市場。統計數據顯示，2023年，中國汽車產銷量分別達3016.1萬輛和3009.4萬輛，分別增長11.6%和12%。其中，新能源汽車產銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛，分別增長35.8%和37.9%。



德國權威汽車經濟學專家、波鴻汽車研究院院長費迪南德·杜登赫費爾表示，從全球範圍來看，消費者對綠色低碳的追求讓新能源汽車市場需求巨大，中國電動汽車市場遠未飽和，將繼續保持比歐洲以及美國市場更快、更強勁的增長勢頭。



中國汽車產銷量已連續15年位居全球第一，新能源汽車產銷量連續9年位居全球第一，出口量去年再創新高。

