跨境電商開啟“加速跑”

在第四屆中國跨境電商交易會現場，參展商接受業務咨詢。謝貴明攝（人民圖片） 中評社北京5月10日電／據人民日報海外版報導，跨境電商，已成為全球經濟發展新亮點。海關總署統計數據顯示，今年一季度，中國跨境電商進出口5776億元，增長9.6%；其中，出口4480億元，進口1296億元。



依托靈活、高效、韌性的供應鏈，跨境電商給全球貿易增長注入新動力。從政策支持到中國跨境電子商務綜合試驗區（以下簡稱“跨境電商綜試區”）建設，從企業加速出海到越來越多年輕人湧入……中國跨境電商正開啟“加速跑”，讓“買賣全球”更通暢。



促進外貿新動能



對於河南省許昌市假發產業帶的速賣通商家喬十禮來說，“五一”假期跟每一個忙碌的工作日並沒有區別，因為“要發的單子實在太多了”。



自今年1月加入速賣通半托管後，喬十禮的店鋪單量增長明顯，假日期間安排了人手發貨，每天不打烊。“我們商家可以選擇由平台統一承擔跨境物流環節，同時保留靈活自主的經營及定價空間。”喬十禮介紹，商家只需直接在家門口的倉庫備貨，待海外消費者下單後，商品最快24小時就可出庫。



在山東省青島市西海岸新區保稅物流中心的快件監管中心內，工作人員熟練地將來自陝西省西安市的服裝打包裝車。預計5天內，貨物就可以全部派送到日本消費者手中，比之前縮短了2到3天。



2023年，中國跨境電商發展迅速，出口總額超過1.8萬億元，增長19.6%。僅從上海浦東機場海關統計數據來看，有3家電商平台2023年出口申報量同比增長超10倍，迎來了爆發式增長。跨境電商出口快速發展，助力中國產品通達全球，為國際貿易注入新動能。

