美滯脹危機加劇　股債沽壓難消

美國今年首季經濟增長衹有1.6%，而同期消費物價指數升幅加快至3.4%，消費者因而感到憂心。（大公報） 中評社香港5月10日電／大公報報導，美國最新經濟數據顯示，通脹再度升溫，而就業市場及服務業卻明顯轉弱，反映滯脹危機加劇，將重現上世紀七十年代高通脹、高失業及經濟停滯不前的困局，憂心美國聯儲局應對經濟衰退風險與抑遏通脹更加患得患失，進退失據，令美國股市債市暴跌風險比前大增。



近月環球資金流向大逆轉，中國首季經濟優於預期，中資股成為增持目標，其中恒生國企指數4月至今累升13%，領漲全球股市，美歐日股市則成減持對象，特別是美國經濟數據令人失望，道指、標指、納指4月至今反復偏軟，投資者紛紛獲利回吐，相信這一波調整只是剛剛開始而已，隨著滯脹危險加劇，美國股債資產將面臨更猛烈拋售。



通脹升溫 服務業陷入收縮



美國公布最新數據顯示，經濟呈現冰火兩重天的狀況，滯脹危機加劇，一方面是通脹未受控，仍有上升壓力。首季非農勞動力成本指數升至4.7%，而去年第四季升幅只為1.8%，主要是前線工作工資上升壓力仍大。即使4月非農新職位減少至17.5萬個，失業率上升至3.9%，但平均時薪同比升幅高達3.9%，加上地緣政治因素推升能源價格，美國高通脹時間遠比估計為長。世界銀行已發出警告，如果油價升破100美元，將會拉升全球通脹1個百分點，更令美聯儲局不敢貿然減息；另一方面則是美國服務業受累高利率而陷入收縮狀態，4月美國供應管理協會（ISM）服務業指數由3月的51.4降至49.4，為2002年12月最低，預示美國經濟呈現失速滑波。同時，標普數字顯示，上月美企申請破產數目為一年來最多，可見美國經濟正加速走向衰退。



經濟失速 美元資產面臨巨壓



事實上，美國滯脹危機大，今年首季消費物價指數（CPI）升幅加快至3.4%，而經濟增長（GDP）衹有1.6%，對比去年第四季的3.4%增幅，可見經濟下行速度頗為急勁，加上失業率升至近兩年高位，以及服務業增長引擎死火，美國有可能重現上世紀七十年代長達逾十年的高通脹、高失業及經濟停滯不前的滯脹痛苦年代，其間企業破產、銀行倒閉數字，均創下二次世界大戰以來新高，拖累金融市場大震蕩，這段歷史警醒了投資者，加快從美國股債資產大舉撤離，美國股債面臨巨壓。



資金避險 加速流向人民幣股債



美國減息未有期，美聯儲局卻率先部署在今年6月調整資產負債表縮減規模，每月國債減倉金額縮少350億美元，意味收水力度大減，美聯儲局此舉似為滯脹危機加劇、引發股債市場拋售潮作好應對準備，醒目資金正加速流向人民幣資產避險。



滯脹問題比衰退更難應付，對美國經濟衝擊更大，不利股債表現。相反，中國4月出口及進口數據優於預期，以美元計價分別同比增長1.5%及8.4%，反映外在與內在需求持續改善，支持中國經濟穩中向好，進一步吸引資金流向人民幣股債資產。