港明年辦世界航線大會　3000行業領袖出席

香港國際機場將於明年首辦“世界航線發展大會2025”。圖為香港機管局首席營運總監張李佳蕙（左）與Routes項目總監Steven Small。（大公報） 中評社香港5月10日電／大公報報導，疫情後香港國際機場客運量逐漸好轉，料將於今年底完全恢復至疫情前水平。機管局首席營運總監張李佳蕙表示，希望通過將於明年9月舉行的“世界航線發展大會2025”，讓業界更加瞭解香港潛力，並開通更多航線，連接更多航點。



“世界航線發展大會2025”將由香港國際機場主辦。張李佳蕙表示，預期該活動將吸引超過3000名分別代表機場、航空公司及其他主要持份者的業界領袖聚首一堂，這與機管局鞏固香港國際航空樞紐地位的目標相符。



張李佳蕙指出，活動有助參加者瞭解香港潛力，並開通更多航線，連接更多航點。她相信，該活動能為本港帶來諸多商業機遇，除了航空業，零售、旅遊等均可從中受惠。



談及地緣政治衝突的影響，張李佳蕙表示，不僅僅是香港，其實全球機場都面臨同樣的問題，機管局正積極接觸不同的航空公司。



Routes項目總監Steven Small指出，增強聯繫溝通能極大驅動經濟增長，有助跨境貿易、吸引投資、刺激旅遊業、促進知識和創新城市的發展，香港每年都舉辦許多活動，對於論壇組織者而言是一座重要的城市，很高興能將世界航線發展大會帶到香港，將航空公司、機場，以及相關城市聚集起來，以討論未來的發展前景。



三跑道系統年內落成 吞吐量增50%



隨著香港三跑道系統在年內落成，機場吞吐量將增加50%。Steven Small表示，從香港國際機場出發，5小時內可飛抵全球一半人口的居住地，預期將有來自超過130個國家、負責厘定全球航線的決策者出席活動，屆時香港將向其展示大型基建發展項目。香港地理位置優越、基建完備、旅遊業火熱，旅客數量增長強勁，意味著香港已經是最好國際航空樞紐之一，預期三跑道系統可以進一步創造新的市場機遇。