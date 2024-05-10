﻿調查：香港樓市撤辣　近60%人置業意欲增

馬泰陽（左）及王品弟料第2季住宅交投量續升。（大公報） 中評社香港5月10日電／大公報報導，香港置業於上月底進行客戶置業意向調查，收回277份有效問卷，數據顯示有59.6%受訪者在樓市“全撤辣”後置業意欲增加，當中購買物業作投資用途的比例，重返3成以上水平，創7季新高，反映撤辣後樓市轉旺，投資者增加。



今季交投料16500宗升9%



香港置業行政總裁馬泰陽表示，撤辣後，本港樓市“撥開雲霧見青天”，發展商加快推盤步伐，並貼市價推售，隨著市場料美國聯儲局有望下半年減息，料第二季本港住宅交投挑戰16500宗，按季升約9%。



香港置業研究部董事王品弟表示，該行於今年4月底進行客戶置業意向調查，結果顯示有59.6%受訪者在撤辣後置業意欲增加，約27.1%受訪者認為無影響，置業意欲減少的受訪者則有13.4%。



王品弟稱，有約57%受訪者傾向選購新盤，比例按季升11.5個百分點，反映發展商貼市價推盤，吸引用家及投資客“尋寶”。調查亦顯示，受訪者購買物業用途的比例中，上車及換樓的比例為33.2%及33.9%，分別按季跌1.6個百分點及6.8個百分點，而投資比例則按季升8.4個百分點至32.9%，反映撤辣後樓市轉旺，“西餅客”亦重現蹤影。