經絡：香港新批按保宗數及金額創10個月新高

來源：香港商報網 中評社香港5月10日電／香港商報網報導，經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券公司最新資料顯示，2024年4月新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為2613宗及137.11億元，較3月份的2085宗及106.31億元增加528宗（25.3%）及30.8億元（29%），宗數及金額連升2個月，並創10個月新高。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，港府撤辣後樓市交投回暖，加上早年前選用建期的新盤買家開始陸續入夥，帶動按保宗數及需求顯著增加。而近月一手及二手成交繼續上升，新盤買家選用即供付款方法的比例明顯增加，料按揭及按保宗數於第二季逐步回穩。



2024年4月，新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為826宗及43.18億元，較3月份的631宗及32.8億元增加195宗（30.9%）及10.38億元（31.6%），宗數及金額均連升5個月，創8個月新高。平均新取用按保貸款金額為523萬元，按月增加3萬元（0.6%）。



2024年首4個月，新批出按保貸款宗數及金額為8450宗及434.3億元，比去年同期的17498宗及969.13億元下跌9048宗（51.7%）及534.83億元（55.2%），宗數及金額創近5年首4個月新低。新取用按保貸款宗數及金額為2623宗及138.47億元，比去年同期的5102宗及282.65億元減少2479宗（48.6%）及144.18億元（51%），宗數及金額均創近5年首4個月新低。