國新辦舉行發布會 湖南介紹奮勇爭先新發展

湖南省委副書記、省長毛偉明（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月11日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於10日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，湖南省委副書記、省長毛偉明圍繞“聚焦高質量發展 在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展中奮勇爭先”作介紹，並答記者問。以下是發布會全文：



國務院新聞辦新聞局局長、新聞發言人陳文俊：女士們、先生們，上午好！歡迎大家出席國務院新聞辦新聞發布會，今天我們舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會的第16場，我們很榮幸邀請到湖南省委副書記、省長毛偉明先生，向大家介紹湖南省“聚焦高質量發展 在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展中奮勇爭先”的情況，並回答各位關心的問題。與毛省長一起出席今天新聞發布會的還有：湖南省委常委、常務副省長張迎春女士，省政府副秘書長陳獻春先生，發展改革委主任黃東紅先生。



下面，我們先請毛省長介紹情況。



湖南省委副書記、省長毛偉明：女士們、先生們、媒體朋友們，大家上午好！很高興與大家見面。這裡，我首先代表湖南省委、省政府，向大家長期以來對湖南高質量發展的關心和支持，表示衷心的感謝！



說起湖南，大家應該非常瞭解。湖南在中國的中部、長江經濟帶的中游，因為地處中國著名的大湖——洞庭湖以南，所以稱之為湖南。同時，湖南的母親河是湘江，所以湖南也簡稱“湘”。歷史上，湖南有種植芙蓉的傳統，除了種水芙蓉以外還大量種植木芙蓉，所以又有“芙蓉國裡盡朝輝”的美稱，講到芙蓉國，大家也自然而然會想到湖南。



習近平總書記高度重視湖南的發展，每到關鍵時刻、重要節點，習近平總書記都會親臨湖南，為湖南的發展把脈定向、指航引路。特別是今年3月份，習近平總書記第4次親臨湖南，要求我們要在打造國家重要先進製造業高地、具有核心競爭力的科技創新高地、內陸地區改革開放高地上持續用力。我們深切感受到，這既是總書記對湖南發展給予指引，也是對湖南高質量發展成就給予肯定，湖南已具備再上新台階、爭取新勝利的基礎和條件。



從時間維度看，湖南已經站在了新的歷史起點上。湖湘大地到處是活躍躍的創新創造，滿目是日新的奮進圖景。