湖南副省長答中評：多舉並措護國家糧食安全

湖南省委常委、常務副省長張迎春（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月11日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於10日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，湖南省委副書記、省長毛偉明圍繞“聚焦高質量發展 在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展中奮勇爭先”作介紹，並答記者問。湖南省委常委、常務副省長張迎春在回答中評社記者提問時表示，湖南是建國以來從未間斷調出稻穀的兩個省份之一，為國家的糧食安全作出了重要貢獻。下一步，我們主要在藏糧於地和藏糧於技“雙十舉措”上發力，堅決扛起維護國家糧食安全的重任。



中評社記者提問，湖南是有名的魚米之鄉，是我國糧食主產省之一，請問在扛起維護國家糧食安全的重任上，湖南下一步將在哪些方面重點發力？



張迎春表示，“湖廣熟、天下足”，湖南是建國以來從未間斷調出稻穀的兩個省份之一，為國家的糧食安全作出了重要貢獻。2023年，我們的糧食播種面積是7145萬畝，糧食產量是613億斤，水稻面積和產量居全國第一。下一步，我們主要在藏糧於地和藏糧於技“雙十舉措”上發力，堅決扛起維護國家糧食安全的重任。



一方面，我們推動藏糧於地“十確保”，堅持把耕地保護、建設、利用放在更加突出的位置上，向良田要糧。例如，在擴面積上，我們開展環洞庭湖水資源配置工程，爭取確保開墾恢復平湖優質耕地160萬畝；穩妥推進後備耕地恢復，確保補足耕地缺口582萬畝；開展專項整治，確保每年臨時用地能夠復耕復墾到位。例如，在提質量方面，今年將會對316萬畝的高標準農田進行改造，確保湖南的4800萬畝永久基本農田能夠建設成為高標準農田；今年我們還會全面持續實施小農水建設和管護行動，確保暢通灌溉“中梗阻”7000公里；落實好秸秆還田、土地酸化治理，確保提升耕地質量0.4個等級。例如，在增效能上，通過土地托管、代耕代種來確保土地撂荒治理，能夠做到動態清零；碱地“以地適種”和“以種適地”相結合，確保耕地安全利用率能夠達到95%以上；分批次把山上耕地逐步調整到山下，確保有序推進耕地下山果樹上山；持續開展“三湘護農”行動，確保遏制耕地“非農化”防止“非糧化”。



另一方面，我們推動藏糧於技“十突破”，就是努力把湖南打造成為種業和農機產業發展的創新高地，向良技要糧。例如，在育糧種上，開展低鎘水稻、耐鹽碱水稻聯合攻關，突破低鎘水稻年增100萬畝；加快培育再生稻、短生育周期水稻和油菜品種，突破每年推廣再生稻“稻稻油”年增50萬畝。例如，在推良機上，開展農機裝備的關鍵共性技術攻關，突破建成丘陵地區農機產業發展高地；大力推廣機插機拋，突破增密栽植年增5個百分點；加快研製推廣機收減損裝置，突破年均降低糧食損失率0.3個百分點；例如，在用良法上，推廣早稻集中育秧，突破新建集中育秧設施1000萬平方米以上；強化高產示範引領，突破創建高產高效示範片年均5000個；創建一批綠色生產示範區，突破實現測深施肥綠色防控全覆蓋；大力推進糧食增產計劃，突破“三分地養活一個人”三一工程年增10萬畝；建立農業社會化服務工作協同機制，突破提升農業生產社會化服務水平。



