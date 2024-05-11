毛偉明：湖南智能計算產業具備先發競爭優勢

湖南省委副書記、省長毛偉明（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月11日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於10日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，湖南省委副書記、省長毛偉明圍繞“聚焦高質量發展 在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展中奮勇爭先”作介紹，並答記者問。毛偉明在回答記者提問時表示，智能計算已經成為當下全球科技和產業激烈競爭的一個重要領域，智能計算覆蓋了人工智能、先進計算等新興產業，以及賦能音視頻、北斗應用等現代產業，符合新質生產力發展要求。湖南智能計算產業已經具備了先發競爭優勢，我們把它概括為“六有”——有基礎、有條件、有優勢、有態勢，有潛力、有空間。



有記者提問，我們瞭解到，湖南的智能計算具備較好基礎優勢。請問，湖南如何發揮好這一優勢，發展壯大智能計算產業，加快形成新質生產力？



毛偉明表示，智能計算已經成為當下全球科技和產業激烈競爭的一個重要領域，智能計算覆蓋了人工智能、先進計算等新興產業，以及賦能音視頻、北斗應用等現代產業，符合新質生產力發展要求。湖南智能計算產業已經具備了先發競爭優勢，我們把它概括為“六有”——有基礎、有條件、有優勢、有態勢，有潛力、有空間。



一是有基礎、有條件。這些年，我們前瞻性布局了電力、算力、動力“三力”支撐，以電力支撐算力，算力支撐動力，“三力”共同發力。在算力上，一體化推進算力、算法、算據、算網“四算”一體。截至目前，我們的人工智能算力已經達到了1200PF，走在了全國前列。同時，湖南也是銀河和天河超級計算機的發源地，超算算力達到200PF，走在了全球和全國前列。下一步，我們在通用算力、人工智能算力和超算算力上都要做科學合理有效布局，以支撐現代化產業體系發展。電力是工業發展的基礎支撐。在電力上，這幾年我們推進了寧電入湘，用寧夏的風和光點亮了湖湘大地的燈火。抽水蓄能電站等工程，新型儲能裝機居全國第二位，清潔能源已經超過了傳統能源，特別是我們準備在橘子州頭紅色景點場地打造“零碳島”，讓紅色和綠色深度融合，讓紅色基因和綠色發展攜手共進。在動力上，就是增強科技創新的動力。比如說，國產計算機本地配套率達到90%，實現了電腦整機“湖南造”、關鍵零部件“湖南產”、核心元器件“湖南芯”。