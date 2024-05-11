陳獻春：多措助力高水平中非命運共同建設

湖南省政府副秘書長陳獻春（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月11日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於10日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，湖南省委副書記、省長毛偉明圍繞“聚焦高質量發展 在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展中奮勇爭先”作介紹，並答記者問。湖南省政府副秘書長陳獻春在回答記者提問時表示，湖南與非洲交往的歷史跨越千年，有源遠流長的深厚友誼，有優勢互補的合作基礎，有潛力廣闊的市場前景。下一步，我們將進一步深化完善對非經貿合作交流長效機制，為構建高水平中非命運共同體貢獻湖南力量。



有記者提問，今年1月，湖南《中非經貿深度合作先行區建設總體方案》獲得國務院批覆，請介紹下階段的計劃是怎麼樣的？



陳獻春表示，湖南與非洲交往的歷史跨越千年，有源遠流長的深厚友誼，有優勢互補的合作基礎，有潛力廣闊的市場前景。2019年，中非經貿博覽會長期落戶湖南，迄今已經舉辦了三屆。通過舉辦中非經貿博覽會，湖南已經成為全國對非經貿活動最活躍的省份之一，連續5年湖南對非進出口貿易規模位列全國第8位、中西部第1位，最近三年連續增長23.1%，名列全國前列。



中非經貿深度合作先行區得到國務院批准，這給湖南省服務國家經濟發展戰略提供了重要的對外開放平台，我們將努力把先行區建設成為中非經貿合作的試驗田和樣板區，著力從以下三個方面發力：



一是在產貿融合中實現共贏。我們將加快在非洲布局公共海外倉和檢驗檢測實驗室體系，加強在非洲國家開展產工貿一體化合作，支持企業加快建設非資源性產品加工項目，幫助更多非洲農產品輸華准入。同時，組織湖南的優勢產業和優質商品積極穩健走進非洲市場。



二是在制度創新中實現互利互惠。我們將積極開展對非經貿合作政策先行先試和差異化探索，實現更高水平、更深層次的中非貿易投資便利化。我們將推進對非新型易貨貿易試點，完善“海外倉＋離岸賬戶本幣結算”模式解決跨境結算難題；充分發揮中非跨境電商服務中心效能，幫助湖南電商平台加快非洲本土化進程；加強湘粵非鐵海聯運通道建設，推動建立中非多式聯運物流標準和規則。