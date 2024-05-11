黃東紅：湖南走出長株潭區域一體化發展新路

湖南省發展改革委主任黃東紅（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月11日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於10日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，湖南省委副書記、省長毛偉明圍繞“聚焦高質量發展 在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展中奮勇爭先”作介紹，並答記者問。湖南省發展改革委主任黃東紅表示在回答記者提問時表示，長株潭一體化發展是湖南歷屆省委省政府一以貫之的重大戰略部署，經歷近30年創新實踐，走出了一條區域一體化發展的新路子。下一步，重點從加快產業“推陳出新”、推動創新“提檔升級”、促進服務“同城共享”、強化綠心“保值增值”等方面著力。



有記者提問，我們瞭解到，當前湖南正在推進長株潭一體化發展，想請問在推進過程中有哪些經驗？下一步還有哪些舉措？



黃東紅表示，長株潭一體化發展是湖南歷屆省委省政府一以貫之的重大戰略部署，經歷近30年創新實踐，走出了一條區域一體化發展的新路子。



在公共服務同城化方面，全面實現公立醫院就醫“一卡通”，實現202種電子證照互通互認，149項政務服務事項“一網通辦、跨市通辦”。



在交通互聯互通方面，建成軌道交通里程233.1公里，實現“公交化”運營，長沙至株洲、湘潭發車間隔僅18分鐘，貫通8條融城幹道，“軌道上的長株潭”成為現實。



在產業創新協同方面，擁有工程機械、先進軌道交通裝備、新一代自主安全計算系統、中小航空發動機4大國家級先進製造業集群，創造了“自主創新長株潭新現象”。



在推動綠色生態轉型方面，劃定528平方公里，建立了全國探索最早、世界面積最大的城市群綠心，構建了以地方條例、總體規劃、項目准入辦法為支撐的綠心系統保護體系，綠心森林覆蓋率提升近10個百分點。



在提升城市吸引力方面，推動文化和旅遊深度融合，塑造了網紅長沙，歷史與現代交融的獨特魅力。五一期間，838米長的黃興路步行街日均人流量達到110萬人次。