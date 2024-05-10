我國依法治理海洋生態環境取得豐碩成果

（來源：新華社） 中評社北京5月10日電／據新華社報導，“到海邊去！”在剛剛過去的這個“五一”假期，湛藍的海水，微涼的海風，細膩的沙灘……海邊美景仍然是人們旅遊的熱門之選。



這在某種程度上印證了我國海洋生態環境保護的傑出成績。在“五一”假期前夕，生態環境部海洋生態環境司副司長張志鋒就在生態環境部舉行的新聞發布會上公開喊話：“在‘五一’假期即將來臨之際，我們也歡迎大家把沿海各地的美麗海灣作為與家人朋友一起出游度假的目的地。”



如今來看，這是確有底氣的。記者近日從生態環境部瞭解到，生態環境部將應用推廣“廈門實踐”等好經驗好做法，以更高站位、更實舉措深入推進海洋生態環境保護工作，讓“水清灘淨、魚鷗翔集、人海和諧”的美麗海灣越建越美，老百姓臨海親海的獲得感和幸福感越來越強，碧海銀灘向金山銀山轉化的路徑越走越寬、成效更加顯著。



美麗海灣得益於用心打磨



從福建省漳州市東山島過完“五一”假期，剛剛回到北京的李女士告訴《法治日報》記者，在那裡，她和家人享受了一整個假期的聽濤看海、舒適宜人的濱海度假生活。“去之前就聽人家說這裡風光旖旎，果不其然，真的很美。”



她所去過的南門灣—馬鑾灣段，曾入選生態環境部公布的“美麗海灣優秀案例名單”。



在生態環境部公布的推薦理由中是這樣描述的：“福建漳州東山島堅持陸海統籌、一體治理，通過實施八尺門海域貫通等治理舉措，推進海灣生態環境綜合整治，將優美自然風光與發展文旅產業有機結合，灣區生態紅利不斷釋放，結合美麗海灣建設，用心打磨風景秀麗的馬鑾灣、人文風情兼具的南門灣、波光瀲灩的嶼南灣、金灘碧海的金鑾灣，積極打造生態環境優美、生態系統健康、親海空間充足的‘公眾親海型’美麗海灣。”

