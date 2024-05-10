香港－沙特資本市場論壇在港舉行

中評社北京5月10日電／據新華社報導，香港交易所與沙特阿拉伯證交所集團9日在香港合辦“香港－沙特資本市場論壇”，這標誌著兩家交易所集團在加強戰略聯繫方面邁出了堅實的一步。



香港交易所及沙特證交所集團自2023年簽訂合作協議後不斷深化戰略夥伴關係，“香港－沙特資本市場論壇”正展現雙方的合作成果。論壇以“促進交流”為主題，有650多名來自沙特阿拉伯、中國內地和香港以及世界各地的金融界領袖、監管機構、投資者及企業代表，分享了在不同地區的投資機遇。來自沙特阿拉伯的代表有200多名。



香港特區政府財政司副司長黃偉綸在論壇致辭表示，沙特有清晰目標發展金融市場，而香港則是高度開放及國際化的金融中心，香港與沙特合作潛力巨大。



香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示，本次論壇體現了港交所致力於加強對話、促進資本流動和支持創新的承諾。希望可以促成香港和沙特的投資者和企業從交流中取得實質性成果。



沙特方面有關代表表示，沙特和香港資本市場融合，並有良性競爭，相信都可持續增長。沙特憑借獨特的地理位置可以為東西方資本市場架起橋梁。



除論壇外，9日至10日還將同步舉行企業接洽活動，有300多場會議舉行，約200名投資者和40多家企業參加。