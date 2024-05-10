香港故宮文化博物館將舉辦法國時尚特展

觀眾在香港故宮文化博物館參觀。（來源：新華社） 中評社北京5月10日電／據新華社報導，香港故宮文化博物館9日表示，將於6月舉辦大型特展“法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770－1910年”。展覽將展出300多件巴黎裝飾藝術博物館的珍貴典藏，包括從18世紀末至20世紀初精美絕倫的法國服裝、珠寶與配飾。



據介紹，此次特展由巴黎裝飾藝術博物館與香港故宮文化博物館聯合主辦，將於6月26日至10月14日向公眾開放。此次展覽是巴黎裝飾藝術博物館首度在亞洲全面展出其法國歷史服飾收藏。展覽將通過法國時尚歷史中引人入勝的故事，講述服飾對身體形態的塑造，以及多種文化的交融對法國時尚演變的影響。



該特展將分為5個單元，以“兒童為玩偶穿衣裝扮”作為策展和設計理念，重現法國男性和女性在不同時間及場合的穿戴組合。展覽以18世紀華美的宮廷禮服作為開場，展示法國王室成員和貴族如何利用禮服在宮廷內外展現其身份和地位。直至19世紀中期，形如鳥籠的大型硬質裙撐成為法國以至全歐洲極具標誌性的時尚特色。



據悉，展廳內還將放映不同時期西方經典電影片段。從片中人物穿戴服飾的場景中，觀眾可深入瞭解歷史服飾穿著的細節和情境。通過多媒體技術，訪客可深入瞭解100多年來服裝與身形密不可分的關係及其演變過程。展覽最後部分還特別設置“試身室”區域，訪客能夠虛擬“試穿戴”展覽中精美的服裝、配飾和珠寶，同時能學到有關法國時尚演變的有趣知識。



香港故宮文化博物館館長吳志華表示，希望通過這些珍品背後的故事，引起訪客對法國服飾史的興趣，並瞭解法國百年時尚的演變對全球時尚、紡織和設計的影響。



巴黎裝飾藝術博物館館長克里斯蒂娜·馬塞爾表示，此次精心策劃的展覽為香港公眾首次呈現該館珍稀的服裝、配飾和珠寶，同時慶賀中國和法國之間60年來的緊密交流與聯繫。



2024年適逢中法建交60周年，該展覽是香港西九文化區為慶祝此里程碑而推出的四個重要展覽之一。