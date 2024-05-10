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塞內加爾一客機衝出跑道造成11人受傷
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2024-05-10 13:55:06
這是5月9日凌晨在塞內加爾首都達喀爾布萊茲·迪亞涅國際機場拍攝的衝出跑道的客機。（來源：新華社）
中評社北京5月10日電／據新華社報導，塞內加爾首都達喀爾布萊茲·迪亞涅國際機場9日發布公報說，當日淩晨一架客機在起飛階段衝出跑道，造成11人受傷。
公報說，當地時間9日淩晨1時左右，塞內加爾航空公司從達喀爾飛往馬裡首都巴馬科的一架航班在起飛階段衝出跑道，飛機型號為波音737。機上共有78名乘客，事故造成11人受傷，其中4人重傷。
公報說，事故原因正在調查中。目前該機場已經關閉。
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