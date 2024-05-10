紀念衛國戰爭勝利79周年　俄舉行紅場閱兵

5月9日，在俄羅斯首都莫斯科，俄羅斯國旗入場。（來源：新華社） 中評社北京5月10日電／據新華社報導，俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行閱兵式，紀念衛國戰爭勝利79周年。俄國防部長紹伊古和俄聯邦武裝力量陸軍總司令薩柳科夫乘車檢閱各方隊。俄總統兼武裝力量最高統帥普京出席並致辭。



普京在致辭中說，今天在此共同緬懷俄羅斯先輩們，他們保衛了祖國，粉碎了納粹主義，解放了歐洲人民。同時向所有反法西斯盟軍士兵、抵抗運動成員、地下工作者、游擊隊員以及中國人民在抗擊日本軍國主義戰爭中表現出的勇氣致敬。



普京指出，今天西方有人試圖歪曲二戰歷史真相，煽動衝突和對立。俄羅斯拒絕任何排他性主張，將盡一切努力防止全球性衝突。



約9000名軍人、70多件武器和軍事技術裝備參加了此次閱兵，“伊斯坎德爾”導彈系統、S－400防空導彈系統、“亞爾斯”導彈系統等武器裝備均亮相。“俄羅斯勇士”和“雨燕”飛行表演隊成員駕駛戰機飛躍紅場上空，為閱兵式畫上句號。



同一天，聖彼得堡等20多個俄羅斯城市也舉行了閱兵式。



1945年6月24日，蘇聯首次在紅場舉行紀念衛國戰爭勝利的閱兵式。蘇聯解體後，俄羅斯自1995年起，在每年的5月9日舉行衛國戰爭勝利日閱兵式及系列慶祝活動。