政府識別三個精準扶貧目標群組共95萬人

这是3月6日拍摄的博爱江夏围村住宅大楼內的走廊。（來源：新華社） 中評社香港5月10日電／據香港文匯報報導，政府因應精準扶貧策略，識別出三個精準扶貧目標群組，包括約21.4萬劏房戶、約21.3萬名單親戶及約55.5萬名長者戶，合共約95萬人。政府將推行各項精準扶貧項目，例如共創明“Teen”計劃、社區客廳試行計劃及在校課後託管服務計劃等，為他們提供協調。



勞工及福利局向立法會提交的文件指出，過往採用的“貧窮線”，在反映貧窮問題方面有局限，包括“貧窮線”以住戶收入作為單一量度指標，令貧窮情況有機會被高估，由於按“相對貧窮”的概念制定“貧窮線”，無論扶貧工作的成效如何，必仍有住戶因“相對貧窮”而處於“貧窮線”以下，令坊間容易產生“愈扶愈貧”的錯覺。



局方表示，為了持續監察香港的扶貧工作成效，扶貧委員會支持不單看收入的方式，以監察香港整體和各目標群組的情況和變化。從宏觀角度，反映宏觀經濟、政府政策等因素對這些群組的影響。政府亦會從微觀角度，為相關精準扶貧項目制訂績效指標，評估和比較受惠人士於參與計劃前後的變化，以補足從宏觀角度監察扶貧工作的進度和成效。



立法會福利事務委員會下星期一的會議，將討論有關文件。