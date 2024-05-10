網評：高鐵調價順應市場，也要正視公眾呼聲

中評社北京5月10日電／網評：高鐵調價引熱議：順應市場規律，也要正視公眾呼聲



來源：紅網 作者：劉一昂



近日，鐵路12306官方網站發布了多條動車組票價優化調整公告，引發廣泛關注。對此，官方回應稱，該機制將以公布票價為上限，綜合考慮季節、日期、時段、旅速、席別等因素，實行不同幅度的折扣浮動，合理確定執行票價，充分體現優質優價。對相關部門的回應，有網友認為此舉有利於提升高鐵服務質量和運營效率，也有人質疑，步子邁得太大，出行成本會大大提高。（5月7日 央視新聞）



其實，高鐵調價並不是什麼新鮮事，全國多條線路都有過這樣的先例。早在2020年底，京滬高鐵率先對時速300至350公里的高鐵動車組列車實施浮動票價，根據客流情況，區分季節、時段、席別等，實行優質優價，有升有降。而相比之前的調價，此次四條線路的票價上浮幅度達19%－20%，是繼2021年京滬高鐵票價上漲以來，中國高鐵票價調整力度最大的一次，也因此引發激烈討論。



面對各種討論，首先需要明確的是，此次對四條線路調價並不是所謂的“一刀切”式漲價，而是由目前實行的單一票價機制調整為實行靈活折扣、有升有降的市場化票價機制。比如，京廣高鐵武漢至廣州南間二等座公布票價較現行票價調升19%，同時，該執行票價還以公布票價為上限實行靈活折扣，最低5.5折為304元、較現行票價調低34%，既有升，又有降，這才是浮動票價機制的亮點。



而之所以實行票價“有升有降”的浮動機制，是有多方面考量的。一方面，在以往固定單一票額分配方式和定價模式的背景下，往往會出現席位利用率低、運力資源不合理利用及浪費等現象。但現在通過差異化定價策略，可以對不同客流群體進行分流，從而實現客流的“削峰填穀”。例如，在客流低谷時，通過降價吸引乘客，避免運力浪費。與此同時，在客流高峰時適度漲價，則會讓乘客就多檔價格進行比對，從而實現錯峰出行，提升乘坐體驗感。總的來說，通過對票價的靈活調整，可以提高高鐵的競爭力，釋放其運輸能力，從而提升運輸效益。

