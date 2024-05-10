中評社北京5月10日電／網評：不能讓外賣騎手被“租車陷阱”所傷



來源：東方網 作者：楊玉龍



求職外賣騎手時，中介推薦的租車平台靠譜嗎？記者調查發現，不少年輕騎手掉進“租車陷阱”，這種模式大多是為了賺取違約金，有些情況或涉“套路貸”，令騎手陷入網貸困境。（據5月8日《法治日報》）



作為最底層的人群，外賣騎手被“租車陷阱”所傷，無疑令人心痛。只要簽一個租賃合同，就能免費提供電動車，而背後卻有著大量的坑。例如，雖稱收益高租車免費，實則有費用退租難。有些租車合同上會打著官方旗號，明確寫著“公司車行與外賣站點長期合作，一些不知內情或者社會閱歷不深的年輕人容易被騙從而落入“租車陷阱”。



對於市場上存在的“租車陷阱”亟待有效的防範和治理。個人防範意識要增強。據報導，落入“租車陷阱”的受害人大多數最後都或多或少賠償了違約金——因為簽了相關合同，不利的地方在合同上沒有展示，維權起來十分困難。所以，一方面，求職時應選擇正規的平台，不要被所謂的免費租車、高薪等忽悠；另一方面，無論簽訂何種合同，須仔細閱讀條款。



應加強對招聘平台的管理。據媒體報導，目前很多沒有經過認證、可能存在問題的外賣招聘信息大量出現在招聘軟件上。事實上，如果招聘平台對於虛假信息進行了編輯等主動網絡傳播行為，則應該對求職者的全部損失承擔連帶責任。於此，招聘平台有必要加強對招聘企業的資質審核，同時更有必要加強警示，防範求職者被套路。



對於“租車陷阱”中存在的違法行為須依法打擊。誠如有受訪專家表示，應當揭露該行業中存在的違法違規行為，引起社會關注和警惕。事實上，這確有必要。同時，監管執法部門也應當對企業的合規性進行常態化排查和整改，對外賣租車中產生的違法行為及時跟進。另外，也應該根據市場情況，及時出台有針對性管理辦法，鏟除“租車陷阱”生存的土壤。



梳理媒體報導就會發現，從2017年起，北京、上海、深圳、安徽等地就已查處相關租賃車輛和電池，導致外賣騎手陷入分期貸的情況。如，2020年10月，上海警方就曾查處過一起通過租賃平台聯絡線下車行，向外賣行業租賃偽劣電瓶的案件，涉案金額達127萬餘元。當然，對於外賣平台，也應該做好風險警示，謹防外賣騎手被“租車陷阱”所傷。