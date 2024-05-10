中評社北京5月10日電／網評：破除高額高彩禮須綜合性施策



來源：東方網 作者：張玉勝



如果按照原計劃，來自湖北武漢的鄧先生現在已經和女友完婚了，沒想到節奏被彩禮打亂了——女友的家人提出要30萬元彩禮。考慮到自己家境並不富裕，鄧先生和女友商量降低彩禮數額，卻遭到女友拒絕，理由是“她也沒辦法改變家人的決定”。記者近日採訪發現，除高額彩禮外，漫天要價的“媒婆費”和名目繁多的“上車費”“下車費”“改口費”等，也在無形中讓很多家庭背上沉重的經濟負擔。（5月9日《法治日報》）



男方付給女方適當彩禮，既有確定婚姻關係的儀式寓意，也具表達雙方情感的信物功能，更有父母資助新婚小夫妻的贈與屬性。但動輒索要幾十萬的高額彩禮，既讓一般男方家庭難承其重，也嚴重扭曲“彩禮”本身的象徵意義。由此衍生出所謂“媒婆費”、“上下車費”和“改口費”等，更讓婚事家庭的經濟困境雪上加霜。“沒辦法改變家人決定”的無奈，也道出世俗慣勢的冥頑。抵制、破除“高彩禮”須從轉變認知和踐行改革的多層次標本兼治、綜合施策。



誠如多名專家對此的追根溯源：從相親到結婚，各種高額費用的成因複雜，兼具倫理與法律的混合屬性，這需要移風易俗地刨根問底和久久為功。舉辦婚禮和給與彩禮是古往今來的風俗習慣，適當的禮儀感也符合人們對美好婚姻生活的祝福與期待。細品近年來頻頻出現且居高不下的高價彩禮現象，或不無多個層面的認知偏見。



一是受“彩禮高代表嫁得好”的陳舊觀念影響，女方為了面子，會要求男方給出不低於周邊人的彩禮數目；二是緣於攀比心理作祟，部分地區以發達地區經濟水平為坐標，向高彩禮地方或者家庭看齊，有的家庭希冀通過高彩禮改變家庭拮據狀況，人為抬高彩禮成本；三是受重男輕女思想的慣性誤導，造成部分農村男女比例失調的現狀，加之願意嫁到農村的女性數量少，加劇了城鄉適婚男女的比例失衡，高價彩禮或不無吸引女方來嫁的心理驅使。

