中評社北京5月10日電／網評：別讓山寨App淪為難治之疾



來源：東方網 作者：楊玉龍



工業和信息化部反詐工作專班近期發現，一些不法分子盯上了知名廠商App的品牌和數據價值，仿冒出各種五花八門的山寨App。據瞭解，這些山寨App往往通過廣撒網的形式提高安裝率、保留率，同時想盡辦法規避監管。一般仿冒App不會在正規應用商店上架，通常沒有經過安全合規審核，存在過度采集個人信息、違規獲取手機權限等風險。（據5月9日 央視網）



如今，智能手機已經成為我們日常生活中不可或缺的工具。山寨App通過多種手段盜取信息與錢財，無疑是可怕的。仿冒App迷惑用戶的套路大概分為兩類，一種是追求1：1的高仿；一類則是通過虛構出某App的國際版、特價版，掩蓋與正版App的差異，降低用戶的警惕性。尤其是，有的山寨App有很高的詐騙和病毒傳播風險，足見其社會危害性。對山寨App要防更要治。



從防範的角度來講，就需要個人增強安全防範意識，比如，不要下載來源不明的軟件，不點擊陌生鏈接，不隨意填寫個人信息及銀行卡賬號、密碼、驗證碼。尤其是，有的不法分子製作仿冒App並通過分發平台生成二維碼或下載鏈接，採取短信等定向投遞等方式，誘騙受害人下載安裝，對此就更應加強防範。



從治理的角度來講，一方面，要加大對App市場的監管力度。應該看到，開放的App市場，缺乏統一管理，以及有效監管，勢必造成山寨App有機可乘。也正因此，市場監管部門當對山寨App現象給予重視，推動應用市場開展基於牌照的App管理機制。



同時，相關監管部門應加大對應用市場、電銷以及短信等產業鏈的整治。另一方面，也需要加大對不法行為的打擊力度。據報導，此前竟有詐騙團夥做出了同名高仿“國家反詐中心”的App實施詐騙，由此可見其違法的猖獗。

