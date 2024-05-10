﻿善德再辦“茶文化傳承”

中評社香港5月10日電／據大公報報導，茶學文化擁有數千年歷史，茶學亦能鍛煉個人意志及陶冶情操。為了推廣茶學文化，善德基金會去年首辦“善德茶文化傳承計劃”，有320名來自12間中學及1間小學的學生參與入校課程。而第二屆“善德茶文化傳承計劃”將於本月19日舉行啟動禮，善德基金會總理梁一陽透露，首屆“善德茶文化傳承計劃”參與的學校主要是中學，今年將進一步推廣至小學，同時歡迎非華裔學生報名參與，學習中華文化。他又表示今年會擴大課程內容及配套，每間參與學校將獲兩套茶藝衝泡工具套裝，以及提供網上課程供學生課餘時間繼續學習。



善德基金會副主席葉嘉威稱，茶學文化是國粹重要組成部分，善德學堂─茶文化傳承校園課程共有八堂課，學生可借著茶學歷史、茶器呈現的哲學／美學，以及茶席禮儀中體驗茶文化國學精粹，學習到中國人的謙、和、禮、敬傳統美德，提高文化自信及民族自豪感。



為慶祝5月21日的“國際茶日”，善德基金會將於5月19日舉行國際茶日嘉年華，總理梁一陽說，“善德茶文化傳承計劃”會在當日舉辦第二屆啟動禮，並為每間學校挑選出來的3位學生茶文化大使頒發嘉許狀，鼓勵他們繼續推廣中華優秀文化，現場亦設有由專業茶藝師主持的親子泡茶及奉茶體驗活動，超過70名學生會向父母奉茶，以表養育之恩，體悟行孝不能等。