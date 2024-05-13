社評：美國對華科技戰已步履維艱

中評社北京5月13日電（評論員 喬新生）當地時間5月8日，美國商務部長雷蒙多出席美國國會眾議院撥款委員會聽證會時表示，美國總統領導的政府強調“國家安全優先於商業利益”，“我告訴半導體企業，它們不能把芯片賣給中國。這項決定可能會剝奪他們的收入，但是首先有一點，同時也是最重要的，（這樣做）是國家安全”。就在前一天，美國商務部發布指令，撤銷對美國的英特爾公司、高通公司出售半導體芯片許可證。這意味著美國這兩家重要的芯片製造企業不能向中國企業提供芯片。這標誌著美國政府為了遏制中國半導體產業的發展，已經走到了窮途末路。



在科技領域阻礙中國發展，是美國民主黨政府的對華政策。分析三年多來美國拜登政府在科技領域的對華政策，大體上分為以下幾個階段：第一個階段是，禁止向中國出口高科技產品。但是，美國很快發現，定義廣泛的高科技產品不僅給美國出口企業帶來困擾，而且更重要的是，有可能會使美國自身利益受到損害。不過在“脫鈎”的浪潮下，美國商務部出台了一系列禁止向中國出口高科技產品的禁令。美國貿易代表辦公室發布的禁止出口清單中，不僅包含高端芯片等產品，同時還包含生物化工產品。由於美國企業無法向中國出口，結果導致美國企業損失慘重。



在美國出口企業游說之下，美國政府決定調整對華出口政策，把廣義的高科技產品逐步壓縮為高端產品，進而集中在高端芯片領域。美國對華科技政策進入第二個階段。在這個階段，高端芯片成為美國商務部關注的焦點。但是，美國芯片製造企業很快發現，失去了中國這個最大的市場，芯片製造企業利潤急劇下降，一些芯片製造企業甚至出現嚴重虧損。針對這種情況，美國政府決定進一步壓縮制裁清單，允許美國芯片製造企業繼續向中國企業出口芯片，但是，限制高端芯片出口。一方面確保美國芯片製造企業繼續向中國市場出口低端芯片，但是另一方面，防止中國在高科技領域後來居上。由於美國商務部調整芯片出口政策，導致中國市場曾經一度出現混亂，少數移動電話製造企業為了擴大自己的市場占有份額，大量進口美國芯片，從而導致中國半導體產業發展緩慢。

