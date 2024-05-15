社評：中國消費經濟推動產業轉型升級

中評社北京5月15日電（評論員 喬新生）2024年國際勞工節假期，中國消費經濟全面爆發。出行人數達到2.95億人次，超過絕大多數國家的總人口。但是，一些機構測算，人均消費額為565.7元人民幣，與2019年同期相比，人均消費額下降37.7元人民幣。與此同時，中國公民出境旅遊人數增加，但是，人均消費額下降。因此，這些機構得出結論，中國出現了消費“降級”現象。



一些學者進一步分析，中國旅遊出行的方向和結構發生了實質性的變化，小城市旅遊代替大城市旅遊，街頭小餐館代替大餐廳，結婚人數持續下跌。所有這說明中國消費者的消費能力持續下降。不能說這些學者的分析沒有道理，但是有一點可以肯定，基於同樣的事實，人們可以得出不同的結論。



首先，中國居民消費觀念發生了實質性的變化。名山大川旅遊熱潮逐漸減弱，對中心城市的向往逐漸發生改變。節假日期間，名山大川旅遊景點，摩肩接踵，人流如織，節日旅遊，變成了節日難受。中心城市人頭攢動，旅遊景點擁擠不堪。糟糕的旅遊體驗，讓中國消費者意識到，旅遊不是“趕時髦”。旅遊必須放鬆心情，尋找自己心目中的世外桃源。正因為如此，那些風光無限的偏遠山區和小縣城，成為新的旅遊目的地。



這種旅遊觀念的改變，一方面充分反映出中國消費者日益成熟，旅遊重新回到本原。浮光掠影、走馬觀花式的出行旅遊逐漸消失，“他鄉即故鄉”的體驗式旅遊正成為中國消費者旅遊的新選擇。尋找幽靜的空間，全家人悠閑地度過假日，既可以放鬆心情，避免舟車勞頓和擁擠之苦，同時又可以減輕旅遊負擔，何樂而不為？



另一方面，中國絕大多數消費者，充分利用自己的假期，走遍了著名的旅遊景點。他們更希望看到自己所沒有看過的風景，他們更希望體驗自己從未體驗過的生活。那些“藏在深閨人未識”的景區，一個又一個被“發現”。人們徜徉在街頭小巷，尋找自己心目中“丁香一樣的姑娘”。人們走在江西婺源、浙江義烏、雲南彌勒等繁華的縣城，親身體驗中國經濟的溫度，把握中國經濟跳動的脈搏。

