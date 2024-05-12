中評編譯：美智庫憂朝鮮用核武器逼美韓脫鉤

中評社香港5月12日電（記者 郭至君編譯）許多美國專家希望某種形式的外交能夠阻止朝鮮所謂的攻擊，尤其是朝鮮威脅使用核武器。日前，蘭德公司高級國防研究員Bruce W. Bennett在《國家利益》網站上撰文表示，美方談判者應該小心謹慎，不要讓朝鮮獲得長期利益來換取在短期內改善行為的承諾。文章編譯如下：



朝鮮領導人金正恩一直明確表示，他絕不會就朝鮮無核化問題進行談判。金正恩可能準備同意減少威脅和挑釁，但我相信，作為交換，他將尋求最終實現半島霸權的手段。金正恩會尋求什麼？就在2011年父親去世前，金正日給兒子寫了關於領導朝鮮的最後指示。在他的指示中，最重要的一條是：“我們必須統一朝鮮。半島的統一是我們家族的終極目標。”



鑒於金正恩最近在統一方向似乎無所作為，有些人可能會質疑這一目標的重要性。但要注意的是，原因是因為韓國想努力促使金氏政權垮台，從而使其自身可以吸收朝鮮，並使其成為自由民主國家的一部分。與此相反，金正恩宣布，朝鮮有“完全占領、征服和收復韓國並將其並入朝鮮領土”的應急計劃。金正恩說，他將“通過調動包括核力量在內的一切有形手段和力量"來實現這一目標。



不過，金正恩可能擔心派遣地面部隊進入韓國會對其人員造成“意識形態污染”，從而徹底破壞其政權。因此，這一方案可能只適用於金正恩擔心被軍隊推翻的情況，而如果與韓國徹底陷入戰爭，金正恩的軍隊是無法做到這一點的。

