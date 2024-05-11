5月10日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月11日電（記者 海涵）外交部發言人林劍5月10日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



林劍：應烏茲別克斯坦總理阿里波夫、哈薩克斯坦副總理茹曼加林、吉爾吉斯斯坦總理扎帕羅夫邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中將於5月12日至20日訪問烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦並舉行中烏政府間合作委員會第七次會議。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，巴基斯坦副總理兼外交部長達爾將於5月13日至16日對中國進行正式訪問並舉行第五次中巴外長戰略對話。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，韓國外長趙兌烈將於5月13日至14日訪華。



新華社記者：關於習近平主席對匈牙利進行國事訪問，發言人能否介紹具體情況？



林劍：當地時間5月9日，習近平主席在布達佩斯出席匈牙利總統舒尤克和總理歐爾班共同舉行的歡迎儀式，分別同舒尤克總統、歐爾班總理舉行會談，並同歐爾班總理共同會見記者。兩國領導人宣布，將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係。



習近平主席指出，匈牙利是最早承認新中國的國家之一。當前，中匈關係正處於歷史最好時期，傳統友好深入人心，各領域合作成果豐碩。今年是中匈建交75周年，雙方要總結寶貴經驗，指明未來之路。一是堅持平等相待，走符合本國國情的發展道路，把前途命運牢牢掌握在自己手中。中匈世代友好既不針對第三方，也不受制於第三方。二是堅持互信互助，始終相互理解並堅定支持維護彼此主權、安全、發展利益。三是堅持合作共贏，在共建“一帶一路”框架內拓展各領域合作，推動各自發展戰略對接。四是堅持公平正義，站在歷史正確一邊，努力為人類和平和發展事業作出積極貢獻。