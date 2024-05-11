外交部答中評：日方不得向台獨發出錯誤信號

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月11日電（記者 海涵）外交部發言人林劍5月10日在例行記者會上就近日日台互動回答中評社記者提問。林劍指出，日方不得以任何形式干涉中國內政、向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。民進黨當局刻意搞政治操弄，媚日賣台，“挾洋謀獨”，注定被世人恥笑。



中評社記者提問說，據報導，5月9日，蔡英文在台北向日本前駐華大使垂秀夫頒發勛章，表彰其對台日關係所作貢獻。垂秀夫稱，台灣與日本“心手相連”，他對台灣的認同感更加強化。同日，賴清德也同垂秀夫會面，稱願加強友好關係。請問外交部對此有何評論？



林劍說，“你提到的日方有關人員在退休後經常發表不負責任的言論，做出有違職業道德和操守的事，違背日本政府堅持一個中國原則的承諾。”



林劍指出，我們敦促日方恪守《中日聯合聲明》等四個政治文件的有關原則和精神，加強對相關人員的管束，不得以任何形式干涉中國內政、向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。民進黨當局刻意搞政治操弄，媚日賣台，“挾洋謀獨”，注定被世人恥笑。



會上，還有記者就“台灣駐日代表”謝長廷稱已有37名日本國會議員預定參加5月20日舉行的賴清德“就職儀式”一事提問。對此，林劍表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣從來就不是一個國家，不存在什麼“總統”，台灣問題純屬中國內政。

