菲官員呼籲驅逐中國外交官　外交部：菲心虛了

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月11日電（記者 海涵）菲律賓國家安全顧問日前呼籲驅逐中國外交官。外交部發言人林劍在5月10日例行記者會上表示，菲方有關表態恰恰證明了他們在事實和證據面前心虛了，已經到了氣急敗壞、毫無底線的地步。中國鄭重要求菲方切實保障中方外交人員正常履職，停止侵權挑釁，不要抵賴事實，不要輕舉妄動，不要搬起石頭砸自己的腳。



