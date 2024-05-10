第十一屆大江論壇在遼寧沈陽開幕

中評社北京5月10日電／5月10日，由台盟中央主辦，以“推動兩岸交流 共圖民族復興”為主題的第十一屆大江論壇﻿——兩岸關係和平發展精英論壇在遼寧省沈陽市開幕。



全國政協常委、港澳台僑委員會主任劉賜貴出席並宣布論壇開幕。全國政協常委、台盟中央副主席兼秘書長江利平，遼寧省政協副主席於天敏、統一聯盟黨主席戚嘉林、台灣地區政治受難人互助會秘書長蔡裕榮、全國台企聯常務副會長、青委會主委周代祥出席論壇。勞動黨主席吳榮元、新黨主席吳成典在島內通過視頻向大會致辭。致力推動兩岸和平發展、融合發展，推進祖國和平統一進程的兩岸各界代表人士約150人齊聚一堂，共同交流創新思想、分享融合經驗、探索復興新路。



劉賜貴指出，4月10日，習近平總書記在會見馬英九及台灣青年時發表重要講話，站在中華民族發展的歷史高度，深刻揭示了兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，展現了增進兩岸同胞福祉利益的真情實意，表達了對兩岸青年的關心關愛和殷切期許，號召兩岸同胞攜手同心實現民族復興，為兩岸關係發展指明了方向。全國政協港澳台僑委將與台盟中央一道，全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定反對“台獨”，在堅持體現一個中國原則的“九二共識”基礎上推動兩岸關係和平發展，始終以台灣同胞福祉為念，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，共享大陸發展進步成果，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，讓台灣同胞未來更美好。青年是民族的希望，我們誠摯邀請台灣青年，尤其是從來沒有到過大陸的台灣青年來大陸走走看看，親身感受大陸的發展進步和中華文化，增進兩岸青年朋友相互瞭解。我們也將持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更多條件，提供更多支持。



江利平代表台盟中央向兩岸同胞發出呼籲，順應歷史大勢，共擔民族復興重任。實現民族偉大復興、祖國完全統一是不可逆轉的歷史進程，是全體中華兒女的共同心願、命運所系、責任所在。希望兩岸同胞和衷共濟、團結向前，堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，築牢中華民族共同體意識，弘揚中華民族偉大精神，力爭成為推進祖國統一、民族復興的奮鬥者、參與者。堅守民族大義，共圖民族復興偉業。新時代是中華民族大發展大作為的時代，也是兩岸同胞攜手奮進、共創未來的時代。期盼兩岸同胞搶抓機遇，持續擴大交流合作，不斷深化融合發展，努力壯大中華民族經濟，共同續寫民族復興新篇章。厚植兩岸福祉，共享民族復興榮光。祖國大陸始終以台灣同胞福祉為念，堅持率先同台灣同胞分享發展機遇，堅持完善台灣同胞同等待遇政策，堅持創造台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢條件。堅信在國家統一、民族復興後，有強大祖國做依靠，台灣的前途會更美、天地會更廣，台灣同胞的利益會更多、福祉會更實。

