全國人大外事委員會回應美對外軍援一攬子法案

中評社北京5月10日電／據中國人大網：5月10日，針對美方將“對外軍援一攬子法案”簽署成法，全國人大外事委員會發言人許東發表談話。全文如下：



日前，美方將“對外軍援一攬子法案”簽署成法。該法案有關涉華消極條款鼓噪向台提供軍援，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向“台獨”分裂勢力釋放嚴重錯誤信號；以所謂“國家安全”名義無理打壓中國企業，再次暴露了美方一貫的霸凌霸道本質。該法案還無視中方為幫助美方應對芬太尼危機所做的大量工作，叫囂制裁中方；對中國同伊朗在國際法框架下正常經貿往來威脅實施單邊制裁和“長臂管轄”，為中美在相關領域合作設置了嚴重障礙。我們對此堅決反對。



台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。我們不會對“台獨”勢力分裂活動和外部縱容支持聽之任之。我們也不會對美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利坐視不管。我們敦促美方尊重中方核心利益和重大關切，不得實施上述法案涉華消極條款，如美方一意孤行，中方將採取堅決措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。



堅持相互尊重、和平共處、合作共贏理應成為新時期中美雙方的共同努力方向。美方應同中方相向而行，樹立正確戰略認知，共同有效管控分歧，共同推進互利合作，共同承擔大國責任，推動中美關係持續穩定健康向前發展。

