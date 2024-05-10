《國務院2024年度立法工作計劃》印發

中評社北京5月10日電／據新華社報導，經黨中央、國務院同意，國務院辦公廳日前印發《國務院2024年度立法工作計劃》（以下簡稱《國務院立法計劃》）。



《國務院立法計劃》提出，國務院2024年度立法工作的總體要求是，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入學習貫徹習近平法治思想，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，統籌推進國內法治和涉外法治，堅持立改廢釋並舉，進一步豐富立法形式，注重“小快靈”、“小切口”立法，加快填補立法薄弱點和空白區，發揮好法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅實法治保障。



《國務院立法計劃》堅決貫徹落實黨中央決策部署，以高質量立法服務保障黨和國家工作大局。一是圍繞推動高質量發展，列明民營經濟促進法草案、招標投標法修正草案，制定公平競爭審查條例，修訂保障中小企業款項支付條例等；二是圍繞加強政府自身建設，列明統計法修正草案，修訂法規規章備案條例等；三是圍繞實施科教興國、文化強國戰略，列明科學技術普及法修訂草案，制定紅色資源保護傳承條例、修訂植物新品種保護條例等；四是圍繞增進民生福祉，列明突發公共衛生事件應對法草案，制定城市公共交通條例、住房租賃條例等；五是圍繞推動綠色發展，列明國家公園法草案，制定古樹名木保護條例等；六是圍繞健全國家安全法治體系，列明監獄法修訂草案，制定網絡數據安全管理條例等；七是圍繞加強涉外法治建設，列明仲裁法修訂草案、反洗錢法修訂草案、海商法修訂草案等。同時，《國務院立法計劃》還對全面深化改革、政府職能轉變、國家安全急需、加快國防和軍隊現代化建設等的立法項目作了概括性安排。



《國務院立法計劃》要求，國務院各部門要強化責任擔當，切實抓好立法工作計劃的執行。司法部要加強統籌協調、督促指導，把好立法審查關。