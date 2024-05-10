中國企業家在聯合國分享中國品牌故事

中評社北京5月10日電／據新華社報導，作為第五屆中國品牌走進聯合國系列活動的重要環節，“2024年企業全球化與可持續發展論壇”8日在紐約聯合國總部召開。20餘家中國企業齊聚一堂，分享中國品牌秉持可持續發展理念並發展壯大的故事。



參會企業涵蓋汽車製造、網絡科技、新能源、高端製造等行業。企業家代表分享了他們在各自領域探索創新和踐行社會責任的品牌發展故事。來自聯合國經濟及社會理事會可持續發展辦公室、聯合國經濟和社會事務部、聯合國記者協會等部門官員以及中美企業和媒體代表出席論壇。



“中國品牌創新發展工程”秘書長、中小企業合作發展促進中心品牌辦公室常務副主任李楠在發言中說，在即將到來的第八個中國品牌日，中國企業家們站在聯合國舞台向世界講述中國品牌故事，展現中國企業的社會責任。



聯合國區域間可持續發展高級顧問格倫·霍茲表示，歡迎中國企業家在聯合國分享中國品牌故事，希望未來有更多中國品牌走進聯合國。



當天，企業家共同簽署了《中國品牌聯合國宣言》，承諾在未來的經營中，將繼續以誠信創新為基石、以環保節能為原則、以可持續發展為理念，勇於承擔社會責任，傳承中國優秀文化，維護中國品牌的國際形象。



每年5月10日是中國品牌日，今年中國品牌日主題為“中國品牌，世界共享；國貨潮牌，品築未來”。