以色列官員：以軍將繼續在拉法發動進攻

中評社北京5月10日電／據新華社報導，一名以色列官員9日說，在埃及首都開羅舉行的加沙地帶停火談判破裂，以軍將繼續在加沙地帶南部城市拉法發動進攻。



這名以色列官員告訴新華社記者，以色列代表團當天已離開開羅。該官員沒有透露以軍是否會將攻勢擴大到拉法更多地區。



據以色列公共廣播公司9日報導，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在開羅舉行的非直接談判因以軍持續對拉法發動地面攻擊而暫停。報導援引一名以色列高級官員的話說，以色列將“按計劃”繼續在拉法採取軍事行動。



據悉，以色列戰時內閣9日夜將召開會議，討論對拉法發動軍事行動問題。新華社記者當天看到，大批以軍坦克和裝甲車部署在靠近拉法的以色列邊境地區。



據埃及開羅新聞電視台9日報導，加沙停火談判陷入僵局後，哈馬斯、以色列、卡塔爾和美國的談判代表已於當天離開埃及。報導援引一名不願透露姓名的埃及高級官員的話說，在開羅參加談判的代表團已經離開，一些分歧仍未解決。



埃及總統府9日晚發表聲明說，埃及總統塞西和聯合國秘書長古特雷斯當天通電話，再次警告以色列在拉法的軍事行動將造成災難性影響，特別是給定期轉運傷病員接受救治和向該地區提供人道主義援助造成嚴重阻礙。



哈馬斯6日宣布同意斡旋方提出的加沙地帶停火提議，但以色列方面表示哈馬斯答應的條件與其要求相去甚遠。哈馬斯、以色列和相關斡旋方7日起在開羅舉行停火談判。以軍7日發布戰況通報說，以軍地面部隊6日夜間針對拉法口岸展開行動，已控制該口岸加沙地帶一側。根據以軍8日發布的戰況通報，以軍在拉法東部持續進行有針對性的打擊活動，並對約100個特定目標進行了空襲，打死約30名巴勒斯坦武裝人員。