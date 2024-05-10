﻿東區醫院手術室　跨專科一站式診治

中評社香港5月10日電／據大公報報導，醫院管理局將於下周四、五（16日、17日）舉行醫管局研討大會，將有逾7000名醫療專業人員參與，為歷屆最多。



研究大會將討論智慧醫院發展、遙距醫療和智慧措施等。東區醫院代表將介紹透過新型醫療科技建立綜合服務模式，設立復合式手術室，讓跨專科團隊進行一站式治療及診斷，處理相對複雜和緊急的放射介入治療手術，新手術室落成後，醫院的腦外科微創手術量由前年的120宗增至去年約150宗。



今年醫管局研討大會有超過160名海外、內地及本地知名專家擔任講者。醫管局研討大會程序委員會主席蘇潔瑩昨日表示，今年研討大會將設58個分節，內容圍繞業界對醫院新知與經驗交流，推廣現代化醫療服務模式。大會重點包括人工智能（AI）應用、遙距醫療等醫療創新議題，針對較受關注的社會議題，如精神健康及器官捐贈進行交流，設有17個醫術專研班，亦會提到大灣區醫療經驗分享。



提升腦手術准繩安全度



東區醫院代表將會在醫療專研班上，介紹於前年第三季設立的復合式手術室，東區醫院神經外科顧問醫生林肇基表示，復合式手術室設有高規格的術中電腦掃描造影系統及機械臂血管造影機，支援跨專科團隊進行相對複雜、緊急、需要放射介入治療的手術，包括多項複雜的血管手術、腦神經血管手術、脊椎手術及骨科手術，省卻將病人來回運送至放射科。以往要分開進行的神經血管治療，現在可於單一空間內，由跨專科團隊同時合作進行，節省時間，提升手術准繩度及病人安全。



林肇基以蛛網下腔出血病人為例，以往要先在急症室收症，有需要時為病人進行即時的引流手術，再到放射科進行血管造影診斷，之後回到手術室進行治療。



該院設立復合式手術室後，可以一站式在手術室進行一系列檢查及手術。他表示，新手術室落成後，醫院的腦外科微創手術量由前年的120宗，增至去年約150宗，相信有助提升效率。

