李輝就政治解決烏克蘭危機開展第三輪穿梭外交

中評社北京5月10日電／據外交部網站：2024年5月3日至9日，中國政府歐亞事務特別代表李輝就政治解決烏克蘭危機開展第三輪穿梭外交，先後訪問土耳其、埃及、沙特和阿聯酋，分別同土耳其副外長阿克查帕爾、埃及外交部部長助理哈立德、沙特國務大臣兼國家安全顧問艾班和阿聯酋總統外交顧問卡爾卡什、國際合作事務國務部長莉姆舉行會談。訪問前後，李輝特代還同巴西、南非、印度尼西亞、哈薩克斯坦等國官員進行溝通。中方同各方就烏克蘭危機深入交換意見，各方普遍贊同中方為呼籲局勢降溫提出的以下主張：



一、呼籲遵守為局勢降溫“三原則”，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。



二、對話談判是解決烏克蘭危機唯一可行出路。衝突當事方應為恢復直接對話創造條件，推動局勢降溫緩和，直至達成全面停火。



三、加大對相關地區人道主義援助，改善人道主義狀況，防止出現更大規模的人道主義危機。衝突當事方應避免襲擊平民和民用設施，保護婦女、兒童等衝突受害者，尊重戰俘基本權利。支持衝突當事方交換戰俘。



四、反對使用核武器和生化武器，防止核擴散，避免出現核危機。



五、反對武裝攻擊核電站等和平核設施，各方均應遵守核安全公約等國際法，堅決避免出現人為核事故。



六、共同支持國際能源、金融、糧貿、運輸等合作，共同維護油氣管道、電力能源設施、海底光纜等關鍵基礎設施安全，確保全球產業鏈供應鏈穩定。



各方同意繼續保持溝通協調，同時歡迎國際社會支持推動局勢降溫的努力，共同為停火止戰、勸和促談發揮建設性作用。