駐英使館回應英國外交發展大臣涉華錯誤言論

中評社北京5月10日電／據中國駐英國使館網站：中國駐英國使館發言人就英國外交發展大臣涉華錯誤言論答記者問。



記者：5月9日英國外交發展大臣卡梅倫發表了外交政策講話，期間繼續指責中國與其他“威權國家”合作，並對英國實施網絡攻擊。你對此有何評論？



使館發言人：我在4月24日已回答了類似問題。我要指出的是，近一段時間以來，英國政客對中國的各種指責，包括所謂“網絡攻擊”等，都是無中生有、惡意詆毀，中方予以強烈譴責。



我還想強調，中國是一個愛好和平的國家，始終站在和平與正義一邊。中國處理國際衝突的態度始終是勸和促談、推動和平解決。中國連續多年對世界經濟增長貢獻率超過三分之一。中國始終致力於促進國際合作，維護世界穩定。這些都是鐵的事實。



相比之下，英國當前的政府在國際上到處挑事生非，在烏克蘭問題上一味為衝突一方提供進攻性武器、火上澆油，在聯合國安理會討論加沙問題時多次反對立即停火的決議，不支持巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國。英方在國際和平與正義問題上現在沒有任何道義可言。



我們奉勸英方尊重客觀事實，停止無端指責中國，停止製造陣營對抗。任何想通過誣蔑中國來轉移公眾視線、掩蓋自身問題的政治操弄，都是不會得逞的！

