港府對美國駐港總領事偏頗言論表示強烈不滿

中評社香港5月10日電／香港特區政府10日就美國駐香港總領事梅儒瑞近日在美國智庫舉辦的研討會上對香港特區情況的偏頗言論和對香港特區維護國家安全工作的污衊抹黑，表示強烈不滿和反對。



特區政府發言人表示，美方一直漠視香港在2019年發生的港版“顏色革命”，當中涉及大型、持續、重創香港社會民生經濟、無日無之的暴亂，無視制定維護國家安全法律乃主權國家固有權利和責任，也是國際慣例，對盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區肆意攻擊，只是突顯美方的雙重標準。



發言人說，香港國安法和《維護國家安全條例》等香港特區維護國家安全相關法律正正就是要令國家主權、統一和領土完整得以維護；“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針得以全面準確貫徹；以及更好地保障香港居民和在香港的其他人，包括在港營商的人的基本權利和自由。有關法律定義清晰，罪行元素明確，絲毫不影響香港居民和在港營商的人與外國的正常交流。這些正當交流和商業活動受到香港基本法和香港特區本地法律充分保障，不可能與危害國家安全行為和活動混為一談。



至於梅儒瑞提到港美經貿合作和人文交流，發言人表示，美國在港有重大經濟利益，有超過1200家美國公司在港設有業務；對香港的貿易順差過去十年達2715億美元，是其全球貿易伙伴中最高。美方應以實際行動，停止一切破壞港美經貿關係的錯誤行為，並多做有利於擴大兩地包括推動經貿關係及文化交流等不同範疇上互惠互利的事。



發言人強調，在“一國兩制”下，香港擁有背靠祖國、聯通世界的得天獨厚優勢，機遇處處，無可取代。特區政府會繼續堅定確保“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針實踐行穩致遠，為市民謀幸福，為香港謀發展。