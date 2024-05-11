外交部駁斥布林肯涉華言論：典型的雙重標準

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月11日電（記者 海涵）外交部發言人林劍5月10日在例行記者會上就布林肯涉華言論予以回應，他指出，美方一方面指責中國，而自己卻說一套做一套，這是典型的雙重標準、霸道霸凌行徑。



有記者提問說，據報導，美國國務卿布林肯近日在一場論壇上稱，在國際貿易中，中國依靠的不是比較優勢，而是不公平優勢。請問中方對此有何評論？



林劍表示，美方的說法違背經濟學常識，也罔顧客觀事實。中國經濟是在全球市場的海洋裡發展壯大，遵循的是國際貿易準則和市場經濟規則，靠的是超大規模市場優勢、齊全的產業配套、豐富的勞動力資源和充分的市場競爭等，這些是中國的比較優勢。



林劍說，美國在經濟領域泛化國家安全，搞“脫鈎斷鏈”、建“小院高墻”，人為干涉正常國際貿易，還通過通脹削減法等補貼本國的特定產業，並且納入了大量針對外國企業的歧視性安排，尤其是針對中國的排除限制措施，這些逆全球化、違背市場經濟規律的行為，難道不是在謀求“不公平優勢”嗎？



林劍表示，美方一方面指責中國，而自己卻說一套做一套，這是典型的雙重標準、霸道霸凌行徑，中方要求美方尊重市場經濟規律，遵守國際經貿規則，停止不負責任的抹黑污蔑，停止泛化國家安全概念，糾正非市場的政策和做法。